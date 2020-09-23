Pitbull cinsi köpeğini sokak köpekleriyle dövüştüren saldırgan, daha sonra koşarak gelen başka bir köpeği silahla vurarak öldürdü. Silahlı saldırganın köpeği öldürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Tepekent Caddesi'nde iki kişi pitbull cinsi köpeklerini, sokak köpekleriyle kavga ettirdi.

Sokak köpekleri ile kendi köpekleri arasında kavga başlarken, cadde üzerinde başka bir köpek pitbulların üzerine koştu.

Köpeklerden birinin sahibi kendi köpeğini çekerek, koşan sokak köpeğine ateş etmeye başladı.

VAHŞET ANI KAMERADA

Kurşunların hedefi olan köpek hayatını kaybederken, saldırganlar yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Gelen silah seslerinin üzerine caddeye koşan vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece’de sokak köpeğini silahla öldüren saldırgan İZLE