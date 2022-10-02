Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerini taciz ettiğini öne sürdükleri Zübeyir V.'yi darbetti ve o anları paylaştı. Bunun üzerine sinirlenen Zübeyir V., Işık ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerine tacizde bulunduğunu öne sürdükleri Zübeyir V.'yi 3 farklı yerde darbetti.

Aile fertlerinden Ferdi Işık, darbettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olaydan sonra annesinin evine taşınan Zübeyir V., eşyalarını almak üzere kendi evine gitti.

Evde 2 kişiyi vurdu

Evde Yücel Işık'ı arayarak tehdit eden Zübeyir V., konuşmak için eve gelen Ferdi Işık ve Mücahit Tekel'e pompalı tüfek ile ateş etti.

Saldırıda Ferdi Işık ve Mücahit Tekel yaralandı. Zübeyir V. evden dışarı çıktığında mahalleden ayrılmak için bu kez de sağa sola ateş etti.

Büyükçekmece'de sosyal medya paylaşımı sonrası 5 kişiye silahlı saldırı ViDEO

Mahallede 3 kişiyi daha vurdu

Saçmalar bu sırada anne Emriye Işık'a ve yeğenleri Sinem Işık'a isabet etti. Silah seslerini duyarak gelen Yücel Işık da saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Gözaltında

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Zübeyir V.'yi gözaltına aldı.

"5 kişiyi indiriyor, sonra kaçıp gidiyor"

O anları anlatan Yücel Işık, "Pazartesi günü yeğenimi taciz ediyor. Yeğenim gelip durumu bize bildirdi. Bunun üzerine onunla bir tartışma yaşadık, kavga ettik. Perşembe günü beni aradı dedi ki, 'Bu böyle kalmayacak'. Ondan sonra uyudum. Saat 04.30 gibi şahsı gördüm, tartışma yaşadık.

Daha sonra işten gelen abim konuşmak için evine gidiyor. Evinde abime bir el ateş ediyor. Sonra ben koştum. Abimin bir tanesi yerde yatıyor. Anneme vuruyor, annemi de kurşunluyor. Annem şu an hastanede, ameliyattan çıktı. Sonra benim peşimden koştu. 5 kişiyi indiriyor. Sonra kaçıp gidiyor." dedi.