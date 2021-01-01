Büyükçekmece’de şüpheliler parayı alıp kaçarken, vatandaşlar yakaladı

Bankadan itibaren takip ettikleri kişiyi kafasından yaralayan şüpheliler, içinde 530 bin lira olan çantayı alıp kaçmak istedi. Gasba vatandaşlar engel oldu.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 530 bin lirayı bankadan çeken vatandaş, aracıyla yola koyuldu.

Bir süre sonra biri silahlı 3 şüpheli, aracın aynasına vurarak 'tantanacılık' denilen hırsızlık yöntemini uygulamaya çalıştı.

YARALI HALDE PEŞLERİNDEN KOŞTU

Aracın içinden para dolu çantayı alan şüphelilerden biri kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli paranın sahibi adamın kafasına ise silah kabzası ile vurarak yaraladı.

Kafası yaralı halde şüphelilerin peşinden koşan adama, çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Farklı noktalara doğru kaçan şüphelilerden biri cep telefonunu yere düşürürken para dolu çantayla koşan diğer şüpheli ise yakalandı. Vatandaşların bir süre darbettiği şüpheli, kargaşadan faydalanarak kaçtı.

Büyükçekmece’de yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli İZLE

TELEFONA EL KONULDU

Olay yeri yakınında bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kısa sürede gelerek müdahalede bulundu.

Kaçan şüphelilerin elinden düşürdüğü cep telefonuna el konuldu.

Kafasından silah kabzası ile yaralanan ve kanlar içinde kalan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"PARASINI KURTARDIK"

Olaya şahit olan görgü tanığı, şüphelilerin önce vatandaşın aracına vurduğunu söyleyerek, “Vatandaş dışarı çıkıyor, o sırada kafasına silahla vuruyorlar. Burada bizim mahalle gençleri de görüp üstlerine yürüyorlar. Onlar da parayı yere atıp kaçtı, bizde kafa göz giriştik. Parasını kurtardık vatandaşın.” dedi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.