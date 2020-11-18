Büyükçekmece'de takla atan araçtan 2 çocuk yara almadan kurtuldu

Büyükçekmece'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, 2 çocuğun burnu bile kanamadı.

Büyükçekmece D-100 karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen olayda, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KADIN VE 1 ERKEK YARALANDI

Kazada yaralanan 2 kadın ve 1 erkek ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, takla atan otomobilin içindeki iki çocuğun burnu bile kanamadı.

Kazayı duyan ailenin yakınları olay yerine gelerek çocukları aldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.











