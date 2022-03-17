Büyükçekmece'de tartıştığı babasını silahla öldürdü

Şaban Tan isimli şahıs, evde tartıştığı 58 yaşındaki babası Hasan Tan'ı silahla vurarak öldürdü, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında yaşanan olayda, Şaban Tan isimli şahıs, babası Hasan Tan, (58) ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Şaban Tan, babasını silahla vurarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Tan, olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu.













