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    Büyükçekmece'de tartıştığı babasını silahla öldürdü

    Şaban Tan isimli şahıs, evde tartıştığı 58 yaşındaki babası Hasan Tan'ı silahla vurarak öldürdü, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 17:34
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    Büyükçekmece'de tartıştığı babasını silahla öldürdü

     

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında yaşanan olayda, Şaban Tan isimli şahıs, babası Hasan Tan, (58) ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

    Şaban Tan, babasını silahla vurarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    POLİSE TESLİM OLDU

    Tan, olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu.

    Büyükçekmece de tartıştığı babasını silahla öldürdü #1

    Büyükçekmece de tartıştığı babasını silahla öldürdü #2

    Büyükçekmece de tartıştığı babasını silahla öldürdü #3

    Büyükçekmece de tartıştığı babasını silahla öldürdü #4


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