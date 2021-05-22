Seyir halindeki otomobilin çarptığı araç kontrolden çıktı. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LC 8414 plakalı araç, 34 SL 5268 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SL 5268 plakalı araç, trafik lambası direğine çarpıp takla attı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar takla atan aracın sürücüsünün yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücüyü kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, takla atan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Görgü tanığı bir vatandaş, “Bir anda bir ses duydum. Baktım bir araç takla atmış. Araçtakinin durumu iyiydi. Çarpışmışlar diğer araçla.” dedi.

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı VİDEO