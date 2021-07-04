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- Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı
Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı
- DHA
- 04.07.2021 - 12:34
İstanbul’da hastanede çalışan üç hemşire, mesainin ardından lojmanlarına dönmek üzere hastaneden çıktı.
D-100 Büyükçekmece Güzelce mevkisinde hemşirelerden ikisi, 50 metre uzakta duran üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi.
Arkadaşlarının uyarılarına kulak asmayan iki kadın, hızla geçen arabaların arasından sıyrılmak için dakikalarca fırsat kolladı.
Karşıya geçerek bariyerlerin üzerinden atlayan bir kadına araba çarptı.
Kadın, çarpmanın şiddeti ile ağır yaralandı.
“DEFALARCA UYARDIM ÜST GEÇİDİ KULLANMIYORLAR”
2 arkadaşını üst geçitten geçme konusunda uyaran kadın, o anları kaydetti.
Görüntülerde, “Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz.” diye kadınların uyarıldığı duyuldu.
Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı VİDEO
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hemşire yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü ise gözaltına alındı.