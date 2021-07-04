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    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı

    Hastaneden çıkıp lojmanlarına giden 3 hemşireden ikisi, karşıya geçmek isterken üst geçidi kullanmadı. Hemşirelerden biri, hızla gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 12:34
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    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı

    İstanbul’da hastanede çalışan üç hemşire, mesainin ardından lojmanlarına dönmek üzere hastaneden çıktı.

    D-100 Büyükçekmece Güzelce mevkisinde hemşirelerden ikisi, 50 metre uzakta duran üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi.

    Arkadaşlarının uyarılarına kulak asmayan iki kadın, hızla geçen arabaların arasından sıyrılmak için dakikalarca fırsat kolladı.

    Karşıya geçerek bariyerlerin üzerinden atlayan bir kadına araba çarptı.

    Kadın, çarpmanın şiddeti ile ağır yaralandı.

    “DEFALARCA UYARDIM ÜST GEÇİDİ KULLANMIYORLAR”

    2 arkadaşını üst geçitten geçme konusunda uyaran kadın, o anları kaydetti.

    Görüntülerde, “Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz.” diye kadınların uyarıldığı duyuldu.

    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı VİDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Hemşire yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sürücü ise gözaltına alındı.

    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı #1

    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı #2

    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı #3

    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı #4

    Büyükçekmece’de üst geçidi kullanmayan hemşireye araba çarptı #5

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