Büyükçekmece'de yamaç paraşütü macerası istediği gibi olmadı

Uçuş meraklısı genç adam, yamaç paraşütü için kendisini boşluğa bıraktı. O anları canlı yayınlamak için cep telefonunu eline alan adam, telefonun 200 metreden aşağıya düşürdü.

Adrenalin tutkunları, yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor.

Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı paraşüt macerasında aksilikler de başa geliyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Ahmet Öz, arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmak için Büyükçekmece'ye gitti.

200 metre yükseklikten düştü

Buradaki yamaçtan kendisini boşluğa bırakan Öz, bir taraftan aksiyon kamerası ile kayıt yaparken, bir yandan da o anları canlı yayınlamak istedi.

Öz, cep telefonunu çıkararak "Güzel bir hava var. Canlı yayın yapalım." dedikten sonra elindeki cihaz, kayarak yaklaşık 200 metre yükseklikten düştü.

DHA'nn aktarımına göre; bir anda neye uğradığını şaşıran genç adam, "Telefon gitti. Yapacak bir şey yok. Keyfini çıkaracağız artık." dedi.

Büyükçekmece'de yamaç paraşütü uçuşunda telefonunu düşürdü ViDEO

"Rüzgarı hesap etmedik"

Daha sonra yaşadığı olayı anlatan Öz, şöyle dedi:

"Hafta sonu bir uçuş yaptık. Aksiyon kamera ile görüntü alıyorduk. Cep telefonu ile canlı yayın yapacaktık. Hava biraz sertti. Ancak, rüzgarı hesap etmedik. Telefon bir anda elimden uçup gitti. Tahsin Günay ağabey ile uçuyorduk. İndiğimizde telefonu buldu. Düşen telefonun ekranı ve arka kamerasında kırık vardı. Ancak, akşam görüntü vardı. Sabah hiç görüntü de gelmedi. Hiç çalışmadı. Telefonun düştüğü yerde ortalama 200 metre yükseklik vardı. Aşağısı otluk alandı. Bu uçuşlarda gözlük, telefon, anahtar gibi şeyler düşürülebiliyor. Denize düşüren de oluyor. Bazen elimizden kayıyor. Olmuyor değil."

"Cep telefonunu düşürdüğü yeri gördüm"

Ahmet Öz'ün arkadaşı Tahsin Günay da, birlikte havalandıklarını, kendisinin havada cep telefonu ile güneşi çektiğini belirterek, "Ahmet'in bir elinde aksiyon kamerası, diğerinde cep telefonu olduğunu gördüm. Cep telefonunu düşürdüğü yeri gördüm, inişte gittim buldum." şeklinde konuştu.



















