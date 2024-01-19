Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı Yaşlı kadının boğazını sıkıp küfür eden CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla gündem oldu.

22 kişi gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteciyi dövdüler

Dün belediye önünde toplanan kalabalık, operasyonu protesto ederken, CHP'li bir grup A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı düşürerek tekmelediler.

CHP'li başkan yardımcısı, yaşlı kadını saldırdı, hakaret etti

Bir skandal da Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'a ait.



Çıkan arbedede CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar ise güne damga vurdu.

Kameralara yansıyan görüntülerde; Akkuş'un, talihsiz kadının boğazını sıktığı görülürken küfrettiği de duyuluyor.

Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

İfadesi alındı, serbest bırakıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, gözaltına alınmıştı.

Akkuş, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun yakın arkadaşı

Bu kapsamda Akkuş'un, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İş ilişkisinin yanında ikilinin yakın arkadaş oldukları ve İmamoğlu'nun, İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörülüğü görevini Akkuş'a verdiği öğrenildi.