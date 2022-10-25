Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı

Trafik ışıklarında bekleyen Hanife Güler, karşıdan karşıya geçmek isterken cadde üzerinden bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, dün öğlen saatlerinde 55 yaşındaki Hanife Güler, trafik ışıklarından karşıya geçmek için belli bir süre bekledi.

Karşıya geçmek için harekete geçen kadına kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Güler, ağır yaralanarak yolun kenarına yığıldı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri, Güleri’i hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.