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    Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı

    Trafik ışıklarında bekleyen Hanife Güler, karşıdan karşıya geçmek isterken cadde üzerinden bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.
    • 25.10.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:36
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    Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, dün öğlen saatlerinde 55 yaşındaki Hanife Güler, trafik ışıklarından karşıya geçmek için belli bir süre bekledi.

    Karşıya geçmek için harekete geçen kadına kamyon çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Güler, ağır yaralanarak yolun kenarına yığıldı.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri, Güleri’i hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Büyükçekmece de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı #1

    Büyükçekmece de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı #2


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