Büyükçekmece'deki arazide cesedi bulunan Murat Kartal ile ilgili yeni gelişme

Büyükçekmece'deki arazide cesedi bulunan Murat Kartal ile ilgili yeni gelişme

Adli tıp uzmanlarının ön incelemesine göre elleri ve ayakları halatla bağlanan Murat Kartal’ın yüzüne sert ve delici bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve başına poşet geçirilerek gömüldüğü anlaşıldı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi’ndeki boş arazide cesedi bulunan Murat Kartal’ın, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin ailesi üyelerinden Öner Edip F.’yi 2015’te öldürmekten tutuklanıp, 2022 tarihinde tahliye edildiği tespit edildi.

Murat Kartal, tahliye edildikten sonra İstanbul’da 20 Ocak’tan bu yana da kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

POLİSLER TESLİM ETTİ

Kayıp başvurusu yapılan Kartal’ı, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut’un 20 Ocak 2021 tarihinde Maltepe’deki evinden kelepçe takarak bir otomobile bindirip götürdükleri ve Şişli’de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.’nın amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim ettikleri belirlendi.

20 Ocak’tan bu yana “kayıp” olarak aranan Murat Kartal'ın daha sonra buradan ilk olarak Beylikdüzü'ndeki bir adrese götürüldüğü, ardından da Büyükçekmece’deki boş araziye taşındığı anlaşıldı.

EL VE AYAKLARI HALATLA BAĞLANDI, BAŞINA POŞET GEÇİRİLDİ

Gömüldüğü yerde yapılan 4 günlük arama çalışmalarının ardından Kartal'ın cesedi cuma günü topraktan çıkarıldı.

Adli tabiplerce ceset üzerinde yapılan ilk incelemede Kartal’ın, elleri ve ayaklarının halatla bağlandıktan sonra yüzüne sert ve delici bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Başına poşet geçirildikten sonra gömülen ve üzerinde “Ali Ş.” adına düzenlenmiş kimlik kartı, bir otomobile ait uzaktan kumanda, alışveriş faturaları para bulunan maktulün, cebinden de bir miktar para çıktığı öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polis memurunun da olduğu 7 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.