Büyükçekmece'deki kadın, atletle boğularak öldürüldü

Evine gittiği eski eşini çıkardığı atletiyle boğan 55 yaşındaki Metin Esin, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın ölümüne neden oldu.

Dün gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'deki Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 55 yaşındaki Metin Esin, boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine gitti.

Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi. Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı.

Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp, İnan'ın boğazına sararak öldürdü.

ATLETLE BOĞULAN KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ATLETİYLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ"

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi.

"DAYAK ATIP EZİYET EDERDİ"

Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi." diye konuştu.

























