Büyükçekmece'ye getirilen Afgan göçmenlere 'Yunanistan' yalanı

İzmir'den kamyonla getirdikleri 55 göçmene, "Burası Yunanistan" deyip, arazide bırakan 2 insan kaçakçısı emniyet ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen polis ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.

Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü.

KAMYONLARDA 55 AFGAN BULUNDU

2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis, göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını ise kısa sürede yakaladı.

"BURASI YUNANİSTAN" DEYİP BIRAKTILAR

A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

































