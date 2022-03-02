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    Büyükçekmece'ye getirilen Afgan göçmenlere 'Yunanistan' yalanı

    İzmir'den kamyonla getirdikleri 55 göçmene, "Burası Yunanistan" deyip, arazide bırakan 2 insan kaçakçısı emniyet ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 15:44
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    Büyükçekmece'ye getirilen Afgan göçmenlere 'Yunanistan' yalanı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen polis ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.

    Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü.

    KAMYONLARDA 55 AFGAN BULUNDU

    2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis, göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını ise kısa sürede yakaladı.

    "BURASI YUNANİSTAN" DEYİP BIRAKTILAR

    A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #1

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #2

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #3

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #4

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #5

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #6

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #7

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #8

    Büyükçekmece ye getirilen Afgan göçmenlere Yunanistan yalanı #9


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