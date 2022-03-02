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- Büyükçekmece'ye getirilen Afgan göçmenlere 'Yunanistan' yalanı
Büyükçekmece'ye getirilen Afgan göçmenlere 'Yunanistan' yalanı
İzmir'den kamyonla getirdikleri 55 göçmene, "Burası Yunanistan" deyip, arazide bırakan 2 insan kaçakçısı emniyet ekiplerince yakalandı.
- DHA
- 02.03.2022 - 15:44
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen polis ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.
Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü.
KAMYONLARDA 55 AFGAN BULUNDU
2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis, göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını ise kısa sürede yakaladı.
"BURASI YUNANİSTAN" DEYİP BIRAKTILAR
A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.