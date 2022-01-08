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    Büyükçemece’de çıplak şekilde koştu

    E-5 karayolu kenarında çıplak halde koşan bir vatandaş, kameralara yansıdı. Görüntüler akıllara 'Çıplak vatandaş' filmini getirdi.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 17:22
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    Büyükçemece’de çıplak şekilde koştu

    Sabah saatlerinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi E-5 kenarında bir kişinin çıplak halde koştuğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu düşünülen vatandaşı ekip otosuna bindirdi.

    “ÇIPLAK VATANDAŞ”

    Şahıs, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

    Yaşanan olay akıllara Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi.

    Büyükçemece’de çıplak şekilde koştu VİDEO

    Büyükçemece’de çıplak şekilde koştu #1


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