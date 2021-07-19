Büyükşen cinayetinde kiralık katil yakalandı

Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden olan Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla- Metin Büyükşen çiftinin, adresleri karıştıran kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayeti araştırmak için kurulan özel ekip; 13 Temmuz günü Büşra Büyükşen, Uğur Büyükerşen ve eşi Betül Büyükşen ile Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in aralarında bulunduğu 25 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin telefon kayıtları incelenirken, kiralık katilin adresi karıştırdığı ve yanlış kişileri vurduğu belirlendi.

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİN AİLESİNİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi.

Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI

Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı.

Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Hamidullah A.'nın, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Çumra'da çiftçilik yapan Abdullah Başdemir'in çiftliğinde çoban olarak çalıştığı ve cinayetten birkaç gün sonra kentten ayrıldığı belirtildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADRESİ ÖĞRENMEK İÇİN 'HAMİLEYİM' DEDİ

Şüphelilerin WhatsApp görüşmelerinde ise yakın tarihte olayla ilgili sürekli yazışmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Esra Taş'in ise hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.

Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, ''Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor.

Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?'' dediği, Okşen'in adresi tarif ettiği belirlendi.