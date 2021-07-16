Büyükşen cinayetinde son durum: Gözaltına alınanların sayısı 25'e çıktı

Necla- Metin Büyükşen çiftinin cinayetine ilişki gözaltı sayısı 25'e yükselirken, Büşra Büyükşen ve yanındaki 2 kadın şüpheli yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Necla- Metin Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018 tarihinde, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinde öldürüldü.

Olayın yaşandığı günden beri aydınlanmasını bekleyen ancak katili bulamayan Osman Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Başvuru sonrası katilin bulunması için özel ekip kuruldu.

24 KİŞİYE GÖZALTI

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ın aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLME İHTİMALİ

Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin, adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, bu iddia kapsamında 7 kişinin gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN KEŞİF İÇİN EVE GETİRİLDİ

Saldırıdan kurtulduğunu önü süren Büşra Büyükşen sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi.

Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve kendisinin yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ve WhatsApp görüşme dökümleri ile adreslerde ele geçirilen tüfekler incelendi.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yapılan çok yönlü sorgulamanın ardından bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı, 25'e yükseldi.

Büşra Büyükşen ve beraberindeki 2 kadın şüpheli ise 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.