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    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

    İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar havadan ve sualtından görüntülendi.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 03:31
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    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

    İstanbul’da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı günlerde Kadıköy Caddebostan sahilinde dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.

    LODOS SONRASI DENİZDEKİ ATIKLAR SAHİLE VURDU

    Lodos sonrasında denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü. Sahildeki kirlilik ise havadan ve sualtından görüntülendi.

    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi - Video

    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi #1

    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi #2

    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi #3

    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi #4

    Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi #5

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