Caddebostan'da deniz yaklaşık 2 metre çekilirken, yer yer kirlilik oluştu. Vatandaşlar denizin çekilmesi karşısında şaşırırken, oluşan kirlilik ise çekilen karelere yansıdı.

Kadıköy'de Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metreye kadar çekildiği gözlemlendi.

Sahile yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar, durum karşısında şoke oldu. Denizin çekildiği kıyıda oluşan kirlilik ise havadan görüntülendi.

Deniz açıklarında bir bölgede, kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

DENİZİN ÜZERİNDE KİRLİLİK OLUŞTU

Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1,5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz.

Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi. Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

Caddebostan'da deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu VİDEO