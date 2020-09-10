Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anları kamerada

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmanın başladığı anın en net görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir cinayet davası sonrası meydana gelen silahlı çatışmaya, polis ekipleri anında müdahale etmişti.

Şans eseri yaralanan olmadığı olayın ardından Ufuk K., Yüksel K., Cebrail K. ve Yahya G. isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince hemen gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü çatışma ile ilgili bir şüpheli şahıs dana gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

ÇATIŞMANIN BAŞLADIĞI ANLAR KAMERADA

Adliye önünde yaşanan çatışmada, polislerin ateş açanlara karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte vatandaşların kaçıştığı ve adliye önünde bekleyen ekiplerin olaya anında müdahale ettiği görülüyor.

Ardından polisler, şüphelilerin peşinden koşuyor.

Çağlayan Adliyesi önünde çatışma anları İZLE