Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çağlayan Metrobüs durağında bomba paniği

Çağlayan Metrobüs durağında bomba paniği

Çağlayan Metrobüs durağının girişine bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu. Polis ekipleri metrobüs ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.