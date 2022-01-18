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    Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı

    Nöbetteki polislere bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli, silahla etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 11:19
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    Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde nöbet tutan polisler, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Saldırı üzerine harekete geçen polisler, şahsı bacağından vurdu.

    Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

    Çağlayan da adliye önünde polise bıçaklı saldırı #1

    Çağlayan da adliye önünde polise bıçaklı saldırı #2


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