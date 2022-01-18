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- Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Nöbetteki polislere bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli, silahla etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 18.01.2022 - 11:15
- Güncelleme : 18.01.2022 - 11:19
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde nöbet tutan polisler, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırı üzerine harekete geçen polisler, şahsı bacağından vurdu.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.