Çağlayan’da ilginç kaza kamerada

Annesini hastaneye götürmek üzere bindiği otomobiliyle geri manevra yapan kadın sürücü, yokuştaki merdivenleri hesaba katmayınca defalarca takla atarak durabildi.

Geçtiğimiz 23 Mart Salı günü saat 23.50 sıralarında İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde annesini hastaneye götürmek üzere otomobiline binen kadın sürücü P.B., sokakta karşı istikametten gelen kapalı kasa minibüse yol vermek istedi.

Bunun üzerine otomobille geri manevra yapan sürücü, yokuştaki merdivenleri hesaba katmayınca kaldırıma çarptı.

İLGİNÇ KAZA KAMERADA

Sürücünün kontrolünden çıkan araç, birkaç defa takla attıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu burnu bile kanamayan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Neye uğradığını şaşıran kadının yaşadığı kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çağlayan’da ilginç kaza VİDEO

“ANNESİNİ HASTANEYE GÖTÜRECEKTİ”

Olayın ardından araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayla ilgili rapor istemediğini belirterek aracı çekici yardımıyla kaldırttı.

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini, “Gece şurada araba giderken ters döndü. Kıza bir şey olmadı ama araba kötüydü. Arabadan vatandaşlar çıkarttı. Durumu iyiydi, annesini hastaneye götürecekti. Onu görünce annesi de düştü.” dedi.