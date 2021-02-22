Çağlayan’da üzerine atlayan adamdan şikayetçi oldu

Yolda yürürken üzerine otelden atlayan kişinin düştüğü genç, “Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim” dedi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan semtinde akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57), soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirilmişti.

Sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı otelin 1’nci katının penceresinden atlayan Cengiz Yeniaras, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üstüne düşmüştü.

HEM ATLAYANDAN HEM DE OTEL SAHİPLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayda yaralanan İşgören, belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu ifade etti.

Hem Cengiz Yeniaras’tan hem de otel sahiplerinden şikayetçi olan İşgören, otelde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını belirtti.

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“YIĞILDIKTAN SONRA KAFAMI ÇEVİRDİM BİR TANE ADAM GÖRDÜM”

Yusuf İşgören, “Cuma günü arkadaşıma yardım etmeye giderken yolda kafama bir şey düştü. O an, binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım. Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim, bir tane adam gördüm. Gördükten sonra yere düştüm. Yere düştükten sonra da gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben o adamdan şikayetçiyim. Otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Şu an başımda ve belimde ağrılar var. İzler ve kırıklar zaten bellidir. Belimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim.” dedi.