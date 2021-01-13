9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlatan saldırgan karakolda, çalışmadığı için psikolojisinin bozulduğunu, o gece de kavga ettiği bir kişiye sinirlendiği için lastikleri kestiğini anlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesinde kimliği belirsiz bir şüpheli, Yılbaşı gecesi İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde arkadaşıyla birlikte yürümeye başladı.

Şüpheli bir süre sonra elindeki bıçakla, park halindeki araçların lastiklerini bıçaklamaya başladı.

Toplamda 9 aracın lastiğini bıçaklayan şüpheli, bağırdıktan sonra bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şüpheli ardından arkadaşıyla beraber sokaktan uzaklaşarak, kayıplara karıştı.

VATANDAŞLAR LASTİKLERİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Olayın ardından sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı.

Araçlarının lastiklerinin bıçaklanarak patlatıldığını gören vatandaşlar, soluğu emniyette aldı.

Vatandaşların şikayetinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Çağlayan’da yılbaşı gecesi lastik kesen şüpheli kamerada ViDEO

SİNİRLENDİĞİ İÇİN LASTİKLERİ KESTİ

Yapılan çalışmaların ardından Kağıthane polisi, bıçaklı şüphelinin Oğuzhan K. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüphelinin adresini de bulan polis, 28 yaşındaki Oğuzhan K.’yı olay yerine yakın bir sokaktaki evinde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Oğuzhan K. ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan Oğuzhan K., işsiz olduğunu, psikolojik tedavi gördüğünü, olayı gerçekleştirdiği gece ise tanımadığı bir kişi ile kavga ettiği için sinirlenerek araçların lastiklerini kestiğini söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Aracının lastiği kesilen bir vatandaş, “Gelmiş buradaki arabaların lastiğini şişlemiş sonra da aşağıya doğru gitmiş. Benim bildiğim 4-5 araba var, sonuçta yapmış. Polis daha fazla olduğunu söyledi. Yılbaşı gecesi olduğunu söylediler. Komşular görmüş onlarla dalaşmışlar ve polis çağırmışlar.” dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak “mala zarar verme” suçundan adli işle yapılan Oğuzhan K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.