Çaldığı otobüsle Maltepe’den Taksim’e gelen zanlıdan pişkin cevap

Maltepe'de İETT otobüsünü çalan ve bir süre gezindikten sonra Taksim’e bırakan şüpheli Ali Volkan Çamur, ifadesinde “Etrafta taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum" dedi.

Maltepe'de park halindeki İETT otobüsü dün sabah saatlerinde çalan ve bir süre İstanbul turu attıktan sonra otobüsü Taksim’e bırakan zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

35 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelmelerde "Kasten Yaralama", "Gasp", "Uyuşturucu Ticareti", "Otodan Hırsızlık" suçlarından toplam (35) adet suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Ali Volkan Çamur’un ifadesinde, taksi bulamadığı için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

"ARACI GERİ BIRAKMAYA FIRSATIM OLMADI"

Daha önceden Özel Halk Otobüsünde şoförlük yaptığı ve bu sayede otobüsün kapısını kolay bir şekilde açtığı belirlenen zanlının ifadesinde “Gece saatlerinde telefonum çaldı ve acil bir şekilde Taksim’e gitmem gerekti. Etrafta taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum. Aracı aldım ve geri bırakmaya fırsatım olmadı.” dediği öne sürüldü.

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"GEZMEK İSTESEYDİM BAŞKA BİR ŞEY ÇALARDIM"

Zanlı Ali Volkan Çamur, Asayiş Şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına, “Kapıyı kilitleyip bıraktım, belirli bir yerden belirli bir yere gittim ve işimi gördüm. Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım bu kullanım hırsızlığına giriyor.” dedi.