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- Çaldıkları malzemelerle pencereden atlarken yakalandılar
Çaldıkları malzemelerle pencereden atlarken yakalandılar
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir okuldan bilgisayar çalan 2 zanlı, pencereden atlayıp kaçmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
- İHA
- 12.06.2020 - 04:31
Adapazarı ilçesinde görevli polis ekipleri gece devriyesi görevleri esnasında, bölgelerinde buluna bir ilkokulun penceresinin açık olduğunu gördü.
2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Durum üzerine kontrol amaçlı okulun bahçesine giren ekipler, ellerinde 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar ekranı ve bilgisayara ait aparatlar ile pencereden atlayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
ÇALINAN MALZEMELER OKULA TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen malzemeler okul idaresine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan 2 şüpheli ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.