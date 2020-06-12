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    Çaldıkları malzemelerle pencereden atlarken yakalandılar

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir okuldan bilgisayar çalan 2 zanlı, pencereden atlayıp kaçmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 12.06.2020 - 04:31
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    Çaldıkları malzemelerle pencereden atlarken yakalandılar

    Adapazarı ilçesinde görevli polis ekipleri gece devriyesi görevleri esnasında, bölgelerinde buluna bir ilkokulun penceresinin açık olduğunu gördü.

    2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Durum üzerine kontrol amaçlı okulun bahçesine giren ekipler, ellerinde 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar ekranı ve bilgisayara ait aparatlar ile pencereden atlayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

    ÇALINAN MALZEMELER OKULA TESLİM EDİLDİ

    Ele geçirilen malzemeler okul idaresine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan 2 şüpheli ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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