Çalıntı motosikletle yasağı ihlal eden genç yakalandı

Çalıntı motosikletle yasağı ihlal eden genç yakalandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Şehit Jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nin bekçiliğini yapan iki kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan motosikletli Polat Ç'nin (17) siteye giriş yaptığını fark etti.

BEKÇİLER, GENCİN DİZİNDEKİ KANDAN ŞÜPHELENDİ

Bekçiler, kendilerine yaklaşan Polat Ç'nin sol dizindeki kanı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenen Polat Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet de sahibine teslim edilmek üzere, emniyete götürüldü.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE YASAĞA RAĞMEN GEZDİ

Polat Ç. hakkında hem çalıntı motosiklet kullandığı hem de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.