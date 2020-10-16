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Camiden sadaka kutusunu çaldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir camiden yapılan hırsızlık, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 16.10.2020 - 09:22
- Güncelleme : 16.10.2020 - 09:22
Amasya'nın Suluova ilçesi Bireylül Mahallesi'nde bulunan Akkiraz Camii'ne, akşam saatlerinde yatsı namazından sonra bir kişinin girdiği güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahıs, elindeki levyeye benzer bir cisimle sadaka kutusunun bulunduğu odaya girdi.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Sadaka kutusunun içinde bulunan paraları alan şüpheli daha sonra gözden kayboldu. Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Camiden sadaka kutusunu çaldı ViDEO