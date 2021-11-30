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- İzmit'teki cami minaresi fırtınaya dayanamadı
İzmit'teki cami minaresi fırtınaya dayanamadı
Rüzgarın şiddetine dayanamayan caminin minaresi yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bölgedeki önlemleri sürüyor.
- İHA
- 30.11.2021 - 12:48
- Güncelleme : 30.11.2021 - 12:54
Meteoroloji’nin uyarıları sonrası dün Kocaeli’de şiddetli fırtına etkili oldu.
İzmit Arızlı Mahallesi’nde bulunan Arızlı Camii’nin minaresi, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı.
MİNARE YAN YATTI
Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR
Bölgede jandarma ve belediye ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.
Sarıcalar Camii minaresi ise tamamen yıkıldı.