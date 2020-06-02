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    Caminin şadırvanından musluk çaldılar

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çalan 2 zanlı yakalandı.
    • AA
    • 02.06.2020 - 23:28
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    Caminin şadırvanından musluk çaldılar

    Tekirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdulkadir Geylani Camisi şadırvanından 8 çiftli, 1 tekli musluğun çalınması üzerine harekete geçti.

    KAMERA KAYITLARI, HIRSIZLARI ELE VERDİ

    Caminin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerini inceleyen ekipler, C.P. ve A.C'yi gözaltına aldı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Caminin şadırvanından musluk çaldılar

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