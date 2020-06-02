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- Caminin şadırvanından musluk çaldılar
Caminin şadırvanından musluk çaldılar
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çalan 2 zanlı yakalandı.
- AA
- 02.06.2020 - 23:28
Tekirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdulkadir Geylani Camisi şadırvanından 8 çiftli, 1 tekli musluğun çalınması üzerine harekete geçti.
KAMERA KAYITLARI, HIRSIZLARI ELE VERDİ
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerini inceleyen ekipler, C.P. ve A.C'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.