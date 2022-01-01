Çamur çağlayan Düden Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, önceki günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada oluşan görüntü, görenleri şaşırttı.

Aşırı yağışların ardından suya karışan alüvyonlar nedeniyle şelaleden adeta çamur aktı.

Çağlayan çamurlu suların denizle buluştuğu alanda denizin rengini ikiye bölündü. Şelaleden çıkan su kabarcıkları güneşli havanın da etkisiyle gökkuşağına dönüştü.

ÇAMURLU SU, GÖKKUŞAĞIYLA BULUŞTU

Hem çağlayan çamurlu su hem de gökkuşağı ziyaretçilere görsel şölen sundu. Hafta sonu ve yeni yılın ilk gününün de etkisiyle bölge yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı.

Şelaleyi hem turkuaz renkte gören ziyaretçiler, kahverengi anları da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Binlerce kişi şelalenin her noktasından hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelalenin yakınındaki Düden Parkı’nın da yoğun olduğu gözlemlendi.

Ziyaretçilerden bir kişi, tehlikeye aldırmadan şelalenin döküldüğü noktada görüldü. Ayrıca şelalenin Kepez ilçesinden geçen güzergahtaki taşkın anları da kameralara yansıdı.

Öte yandan, şelalenin çamurlu çağlaması, denize karışması, ve ziyaretçiler drone ile de görüntülendi.

"GÖKKUŞAĞIMIZ VAR"

Ziyaretçilerden Bora Alan, “Tatilden dolayı bir kalabalık var. İnsanlar da uzun süredir dışarı çıkamıyorlardı, herkes için bir fırsat oldu. Şu an bir kalabalık yaşıyoruz. Dün akşam fark ettik şelalenin rengini ama gündüz bakmak istedik. Yağışın ardından suda artma ve renginde değişme var. Turkuaz rengi yok ama gökkuşağımız var, onu fotoğraflıyoruz” diye konuştu.

"HER RENGİ GÜZEL"

Hollanda’dan tatile gelen Demet Akpınar, kahverengide olsa Düden Şelalesi’ni çok sevdiklerini belirterek, “Memleketimizin her rengi güzel. Şelaleye bu renkte yakışmış ama mavi daha güzel olabilirdi. Ailecek geldik, çocuklarımız da çok sevdi. Şelalenin bu güzelliklerini de fotoğrafladık” dedi.