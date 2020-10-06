Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

Bozcaada'da düzenlenen operasyonda bir tekne içerisinde yakalanan sığınmacılar, kıyıya getirildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup yabancı uyruklular, ahşap tekneyle Çanakkale sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Bölgede görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişilerin bulunduğu yeri tespit etti.

144 SIĞINMACI KIYIYA GETİRİLDİ

Bunun üzerine, Bozcaada açıklarında düzenlenen operasyonda teknedeki 144 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.