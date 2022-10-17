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Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.
- 17.10.2022 - 20:47
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, toplam 24 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler
İHA'nın aktardığına göre yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.