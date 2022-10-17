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    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı

    Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.
    • 17.10.2022 - 20:47
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    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, toplam 24 kaçak göçmeni yakaladı.

    Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler

    İHA'nın aktardığına göre yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı #1


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