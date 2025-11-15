Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

- Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 21.29’da merkez üssü Ege Denizi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan bir deprem kaydedildi.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE VE SIĞ DEPREM
Depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü ve yerin 8,33 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem sonrası herhangib olumsuz ihbar yapılmadı.