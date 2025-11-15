Abone ol: Google News

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 21:56
Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
  • Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem Ege Denizi'nde saat 21.29'da gerçekleşti ve 8,33 kilometre derinlikteydi.
  • Olumsuz bir ihbar gelmedi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 21.29’da merkez üssü Ege Denizi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan bir deprem kaydedildi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE VE SIĞ DEPREM

Depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü ve yerin 8,33 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem sonrası herhangib olumsuz ihbar yapılmadı.

