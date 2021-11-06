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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Gece yarısından beri etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.