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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Gece yarısından beri etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
- DHA
- 06.11.2021 - 09:11
Çanakkale Boğazı, gece yarısından bu yana yoğun sisin etkisi altına girdi.
Deniz ulaşımında aksamalara neden olan yoğun sis, görüş mesafesini ciddi seviyelere düşürdü.
Saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
GEMİ KAPTANLARI TELSİZ İLE UYARILDI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
GEMİLER DEMİR BÖLGELERİNDE BEKLEMEYE BAŞLADI
Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.