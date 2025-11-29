Çanakkale Boğazı'nda arızalanan LPG yüklü tanker kurtarıldı

- Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan LPG yüklü tanker, Karanlık Liman önlerinde durdu.
- Durum VTS'ye bildirilince, KEGM römorkörleri olay yerine geldi.
- Tanker, kılavuz kaptan eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Libya’dan Ukrayna’ya giden Palau bayraklı GAS CATALINA isimli 119 metre uzunluğundaki tanker, Karanlık Liman önlerinde seyir halindeyken makine arızası yaşadı.
Arızanın, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) bildirilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’ne bağlı Kurtarma-14, Kurtarma-18 ve Kurtarma-19 römorkörleri bölgeye sevk edildi.
TANKER KARANLIK LİMAN'A ÇEKİLDİ
Kılavuz kaptan refakatinde römorkör yedeğiyle çekilen tanker, arızanın giderilmesi amacıyla Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.