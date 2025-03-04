Çanakkale Boğazı'nda denize düşen kılavuz kaptan kurtarıldı

AA & Ensonhaber
Rusya'dan Mersin'e giden 183 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Ocean Euphrosyne' isimli tankere refakat görevi bulunan kılavuz kaptan S.K., Gelibolu önlerinde gemiye binmek üzereyken denize düştü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait pilot motoru ekiplerince hemen müdahale edilerek denizden çıkarılan S.K., buradan Gelibolu İskelesi'ne götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Tedbir amaçlı olarak ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kılavuz kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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