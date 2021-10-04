Çanakkale Boğazı'ndan Rus yakıt ikmal tankeri geçti

Rus donanmasının deni zyakıt ikmal tankeri Vitse Admiral Paramov, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'ndan yola çıktı.

Bugün saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 80 metre uzunluğundaki, 3 bin 790 grostonluk açık deniz yakıt ikmal tankeri 'Vitse Admiral Paromov', dikkat çekti.

EN GÜÇ NOKTADAN DÖNDÜ

Gemi, boğazın gemiler için manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Tankeri boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.





















