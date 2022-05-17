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    Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

    3 ilde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
    • 17.05.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:16
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    Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü.

    Ekipler, bu sabah uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 'Narkolina' adı verilen operasyon düzenledi.

    150 personel ve 6 köpek operasyona katıldı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde eş zamanlı olarak saat 07.00'de başlatılan operasyonda, 150 personel ile 6 narkotik köpeği yer aldı.

    40 gözaltı

    Polis ekipleri, 6 ay süren teknik takip sonucu tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu #1

    Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu #2

    Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu #3


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