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    Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu

    Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
    • 02.01.2023 - 19:21
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    Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

    Operasyonun son adresi ise Çanakkale.

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, 28 Aralık'ta, Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

    4 şüpheliye gözaltı

    Operasyonlarda, 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

    Şüpheliler adliyede

    DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1’i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu #1

     

     


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