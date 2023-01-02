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Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu
Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- 02.01.2023 - 19:21
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.
Operasyonun son adresi ise Çanakkale.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, 28 Aralık'ta, Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.
4 şüpheliye gözaltı
Operasyonlarda, 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyede
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1’i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.