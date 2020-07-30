Çanakkale Yenice'de orman yangını

Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, rüzgarın yön değiştirmesi ile müdahalenin kolaylaştığını açıkladı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Kızıldam köyü yakınlarında saat 14:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler müdahale etti.

30 KİLOMETRE UZAKTAN GÖRÜNÜYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar, 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yenice Kaymakamı: Köye yakın bölgede rüzgar yön değiştirdi ViDEO

YENİCE KAYMAKAMI BİLGİLENDİRME YAPTI

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapan Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, “Köye yakın bölgede rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte biraz rahat nefes aldık” dedi.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kızıldam köyümüze yakın bir yerde orman yangını meydana geldi. İhbarı aldığımız ilk andan itibaren ilgili bütün birimler alarma geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Jandarma Komutanlığımız ekipleriyle ilk andan beri olay yerindeydik.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk etapta yangın bölgesinde bulunan hayvanların tahliyesini yaptı. Olası köye sıçrama riski durumunda köyde önlemler alındı. Çan, Biga, Çanakkale il merkezimizden ve Balıkesir’den çok sayıda iş makinası ve yangın söndürme araç ve ekipmanları gelerek teyakkuza geçti. Helikopter ve uçaklarla birlikte yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Şu an için risk ortadan kalkmış olmasa da köye yakın bölgede rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte biraz rahat nefes aldık. Tüm ekipler olay yerinde mücadele ediyorlar. Ben fedakar çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Çanakkale’ye, Yenice’ye geçmiş olsun diyorum.”





