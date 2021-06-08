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    Çanakkale'de 10 insan kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmenin yakalanması ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 18:03
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    Çanakkale'de 10 insan kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

    Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine'de 4, Lapseki'de 2 ve Gelibolu'da 1 aracı durdurarak, kontrol yaptı.

    KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

    İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilerek, yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 71’i Afganistan, 14’ü Somali, 7’si İran, 3’ü Yemen, 3’ü ise Eritre uyruklu 98 kaçak göçmen yakalandı. 50 can yeleği ile 2 uyku tulumu da ele geçirildi.

    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon düzenleyen ekipler, insan kaçakçılığı şüphesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 10 insan kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi #1

    Çanakkale de 10 insan kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi #2

    Çanakkale de 10 insan kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi #3

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