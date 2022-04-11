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- Çanakkale’de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi
Çanakkale’de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi
Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 18:21
- Güncelleme : 11.04.2022 - 18:33
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, şüphelendikleri G:Ö ile A.A. isimli şüpheli şahısların araçlarını durdurdu.
Çok sayıda kaçak içki ele geçirildi
İHA'nın haberine göre araçlarda yapılan aramalarda; 44 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 ml’lik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka ve 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirildi.
Haklarında işlem yapıldı
Şüpheli G.Ö ile A.A isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.