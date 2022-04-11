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    Çanakkale’de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

    Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 18:33
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    Çanakkale’de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

    Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, şüphelendikleri G:Ö ile A.A. isimli şüpheli şahısların araçlarını durdurdu.

    Çok sayıda kaçak içki ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre araçlarda yapılan aramalarda; 44 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 ml’lik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka ve 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirildi.

    Haklarında işlem yapıldı

    Şüpheli G.Ö ile A.A isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

    Çanakkale’de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi #1


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