Çanakkale'de 15 uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında, Çanakkale merkez, Biga ve Çan ilçeleri ile Balıkesir Gönen ilçesinde belirlenen 14 adrese, bu sabah şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, özel eğitimli 2 narkotik köpeği de görev aldı.

TAKİP, AYLARDIR YAPILIYORDU

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonun, aylardır sürdürülen takip sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.





































