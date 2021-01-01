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    Çanakkale'de 16 yaşındaki genç benzini biten aracı bırakıp kaçtı

    Babasının aracı ile trafiğe çıkan ve yol ortasında bırakıp kaçan alkollü gence 10 bin lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 15:28
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    Çanakkale'de 16 yaşındaki genç benzini biten aracı bırakıp kaçtı

    Çanakkale'de 2020'nin son saatlerinde Sarıçay üzerindeki Atatürk Köprüsü'nde dörtlüleri yanık halde yolun ortasında bırakılan otomobil, polisi harekete geçti.

    Polis ekipleri otomobilin plaka sorgusundan sahibi Efkan K.'ye ulaşarak olay yerine çağırırken, aracı bırakan kişinin Efkan K.'nin oğlu E.K. olduğunu tespit etti.

    BENZİNİ BİTİNCE BIRAKIP KAÇTI

    Babasına ait otomobili alarak kısıtlama saatinde trafiğe çıkan E.K.'nin, benzini bittiği için otomobili köprü üzerinde bıraktığı anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede E.K.'yi yakaladı.

    Çanakkale'de otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye ceza

    BABANIN KORONA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Olay yerine gelen otomobilin sahibi Efkan K.'nin ise polis tarafından yapılan HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğu anlaşıldı. Karantinadaki Efkan K. bunun üzerine hemen evine gönderildi.

    16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE 10 BİN TL CEZA

    Polis, otomobilde yaptığı aramada biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca buldu. Silahlar incelenmek üzere emniyete, otomobil ise bir çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. E.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Burada yapılan ölçümde 1.21 promil alkollü olduğu anlaşılan E.K.'ye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

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