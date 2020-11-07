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    Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban'ın ölümü araştırılıyor

    Çanakkale’de yaşayan 16 yaşındaki Mihriban T., henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 15:41
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    Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban'ın ölümü araştırılıyor

    Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi 16 yaşındaki Mihriban T, iddiaya göre ailesi tarafından evde kanlar içinde bulundu.

    Mihriban’ı, Ezine Devlet Hastanesi’ne götüren ailesi, doktorlara kızlarının konuştuğu sırada cep telefonunun patladığını söyledi.

    AİLESİ ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

    Hayatını kaybettiği belirlenen Mihriban’ın cansız bedeninde inceleme yapan doktorlar, baş kısmında saçma buldu. Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarmaya haber verildi.

    Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban ın ölümü araştırılıyor #1

    TÜFEK KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

    Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye köyündeki eve gelerek inceleme yaptı. Evde av tüfeği bulununca da soruşturma derinleştirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekibi, evde araştırma yaptı. Mihriban’ın yakınları ise, evin önünde ateş yakarak, bekledi.

    Jandarma, aile üyelerinin ifadesine başvururken, av tüfeği kriminal incelemeye alındı. Mihriban’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayın kaza mı intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak araştırmalar sonunda ortaya çıkacak.

    Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban ın ölümü araştırılıyor #2

    Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban ın ölümü araştırılıyor #3

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