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    Çanakkale'de 17 yaşındaki kız, babasını bıçakla öldürdü

    Çanakkale'de Erdinç P., evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı B.P. tarafından bıçakla öldürüldü. Genç kız polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 17.12.2022 - 23:26
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    Çanakkale'de 17 yaşındaki kız, babasını bıçakla öldürdü

    Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, B.P. ile babası Erdinç P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Hayatını kaybetti

    Tartışmanın büyümesi üzerine B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdinç P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Genç kız gözaltına alınırken, Erdinç P.'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Çanakkale de 17 yaşındaki kız, babasını bıçakla öldürdü #1


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