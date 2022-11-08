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    Çanakkale’de 181 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 181 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 08.11.2022 - 21:17
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    Çanakkale’de 181 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'de Ayvacık ve Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri toplamda 181 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Geri gönderme merkezine gönderildiler

    İHA'nın aktardığına göre düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

    Çanakkale’de 181 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale’de 181 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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