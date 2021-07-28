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    Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

    Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Kaan Akyay idaresindeki hafif ticari araç, Alper Çalışkan yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 2 sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:17
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    Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

    Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Eceabat’tan Gelibolu istikametine seyir halinde olan Kaan Akyay (21) idaresindeki hafif ticari araç, Bayırköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

    Bu sıra karşı istikametten gelmekte olan Alper Çalışkan idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza sonucu Akyay ve Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Hafif ticari araçta bulunan Ş.T. ile otomobilde bulunan H.Ç. kazayı yaralı olarak atlattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı H.Ç. ve Ş.T., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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