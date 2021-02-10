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    Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı

    Ocak ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden, 7'si tutuklandı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 16:48
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    Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı

    Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi devam ediyor.

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçen ocak ayında gerçekleştirdiği 16 operasyonda, 30 şüpheli yakalandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlarda 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram Afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 uyuşturucu/uyarıcı hap, 3 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    7 TUTUKLU

    Aynı zamanda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL bulundu.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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    Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı #2

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    Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı #4

    Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı #5

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