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- Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı
Çanakkale’de 30 uyuşturucu taciri, 16 operasyonla yakalandı
Ocak ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden, 7'si tutuklandı.
- DHA
- 10.02.2021 - 16:46
- Güncelleme : 10.02.2021 - 16:48
Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi devam ediyor.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçen ocak ayında gerçekleştirdiği 16 operasyonda, 30 şüpheli yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlarda 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram Afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 uyuşturucu/uyarıcı hap, 3 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
7 TUTUKLU
Aynı zamanda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.